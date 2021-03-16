كيم كارداشيان تطمح إلى إلغاء عقوبة الإعدام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: كشفت نجمة برنامج “مواكبة عائلة كارداشيان”، كيم كارداشيان (40 عاماً) أن هدفها الأكبر سيكون إلغاء عقوبة الإعدام إذا تمكنت من اجتياز امتحان نقابة المحامين في ولاية كاليفورنيا عام 2024.

قالت نجمة تلفزيون الواقع والمحامية الطموحة لمجلة “فوغ” الأميركية مساء الأحد أنّ: “إلغاء عقوبة الإعدام هو أوّل هدف على قائمتها”.

يقال إن كيم تمضي 18 ساعة في الأسبوع في دراسة القانون تحت إشراف من جيسيكا جاكسون وفان جونز وإيرين هاني حتى تتمكن من تأسيس مكتبها القانوني الخاص.

تتبع كارداشيان خطى والدها الراحل روبرت كارداشيان الذي اشتهر في الدفاع عن لاعب كرة القدم أو جيه سيمبسون، والذي توفي عن عمر يناهز 59 عاماً بسبب سرطان المريء في عام 2003 عندما كان عمر كيم 22 عاماً فقط.

إنها نهاية حقبة للمدافعة عن الإصلاح الجنائي، حيث ستُعرض الحلقة الأولى من الموسم العشرين والأخير من برنامجها الشهير يوم الخميس عبر قناة “إي أونلاين” الأميركية.

وعلّقت كيم: “عندما أفكر أننا أتممنا 20 موسماً ألاحظ أنه وقت طويل جداً وهذا امر جنوني”.

في 10 كانون الأول (ديسمبر)، وقّعت كيم وعائلتها الشهيرة صفقة جديدة متعددة السنوات مع شبكتي هولو وستار، ويبدأ العرض في أواخر عام 2021.

لم تُسأل كارداشيان عن طلاقها الثالث وهذه المرة من مغني الراب كانييه ويست، لكنها كشفت كيف سمح لها وباء كورونا بتمضية المزيد من الوقت مع أطفالها الأربعة.