فن ومشاهير

يافيت كوتو يفارق الحياة.. “شرير” هوليوود الأسمر وداعاً

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: توفي الممثل الأميركي الأسمر يافيت كوتو الذي اشتهر بأدواره السينمائية العديدة في هوليوود عن عمر 81 عاماً.

ومن أشهر أدواره “ALIEN” “فضائي” وMidnight Run “مطاردة منتصف الليل” ولعب دور الشرير في فيلم جيمس بوند LIVE AND DIE “عش ودعهم يموتون”.

وكانت زوجته تيسي سيناهون أول من أعلن وفاته على موقع “فايسبوك” مساء أمس الاثنين، ثم أكدها وكيل أعماله رايان جولدهار على “تويتر”.

ولم يُعلن سبب الوفاة.

وكتبت سيناهون تقول إنها تشعر بالحزن والصدمة لوفاة زوجها الذي عاشت معه 24 عاماً.

وأضافت: لعبت دور الشرير في بعض أفلامك، لكن بالنسبة لي وللكثير من الناس أنت بطل حقيقي، رجل طيب وأب طيب وزوج طيب وإنسان مهذب نادر الوجود.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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