جوائز “الغرامي” لهذا العام تكسر الرقم القياسي لأدنى نسبة مشاهدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: بيّنت الأرقام أنّ حفلات الجوائز في عصر الوباء ببساطة لا تجذب الجماهير.

تتداول تقييمات حفل توزيع جوائز “الغرامي” لعام 2021، الذي تم بثه غبر شبكة “سي بي إس” وقدّمه تريفور نوا ليلة الأحد، ليتبيّن أنّ الأرقام الأوّلية بائسة، بحسب موقع “الدايلي ميل” البريطاني.

تُظهر الأرقام الأولية انخفاضاً هائلاً منذ العام الماضي، حيث حصد البث التلفزيوني حوالي 7.9 ملايين مشاهد مقارنة بـ18.7 مليوناً في عام 2020.

ومن المتوقع أن يضاف إلى الرقم الأولي نسبة تتراوح بين 15 إلى 20 في المئة بمجرد إضافة نسبة مشاهدة الساحل الغربي في وقت لاحق يوم الاثنين.

ومع ذلك، حتى مع أفضل التقديرات والتقييمات والأكثرها سخاءً، يُستبعد أن تلامس نسبة المشاهدة أرقام السنوات السابقة.

في الواقع، إنّ النسب المتدنّية الحاليّة كسرت الرقم القياسي لأدنى نسبة مشاهدة للحفل والتي كانت عام 2006 حين أقيم الحفل من دون مضيف، حاصداً 17 مليون مشاهد.

وتمّ تأجيل حفل توزيع جوائز “الغرامي” الذي كان من المقرر إقامته في 31 كانون الثاني (يناير) بسبب جائحة كورونا. اكتفى المنتجون بحضور جزئي وقاموا بفصل الفنانين الذين أدّوا خلال الحفل عن المقدمين والفائزين.

واتهمت أكاديمية التسجيل بالفساد من قبل المغني ذا ويكند الذي يشعر وكأنّ القائمين على الجوائز تجاهلوه.

المغني الذي أصدر في آذار (مارس) الماضي ألبومه الرابع “After Hours” الناجح جداً، كتب عبر تويتر: “جوائز الغرامي لا تزال فاسدة. أنتم تدينون لي ولمعجبيّ ولهذه الصناعة الشفافية”.

وبعد فترة وجيزة من تغريدته، أصدر الرئيس الموقت لأكاديمية التسجيل والمدير التنفيذي هارفي ماسون جونيور بياناً جاء فيه: “نحن نتفهم أن خيبة أمل ذا ويكند لعدم ترشيحه. أنا بنفسي فوجئت من ذلك وأتعاطف معه. كانت أغانيه هذا العام ممتازة، ومساهماته في مجتمع الموسيقى والعالم بالإجمال تستحق إعجاب الجميع”.

كما توجّه المغني زين مالك الأسبوع الماضي إلى تويتر للتعبير عن امتعاضه من القائمين على جوائز “الغرامي”، كاتباً: “اللعنة على جوائز الغرامي وكل المختصين بها. إن لم تشدّ على أياديهم وترسل هدايا، فلن يأخذوا ترشيحك في الحسبان. سأرسل لكم سلة من الحلويات في العام المقبل”.

لم يتم ترشيح عضو فرقة “One Direction” السابق لجائزة “غرامي” هذا العام، بل أنه لم يحصل على أي ترشيح من حفل توزيع الجوائز المرموقة منذ انطلاقه بمسيرته الفرديّة في عام 2015، على الرغم من إطلاقه الأغاني باستمرار وفي كل عام تقريباً.