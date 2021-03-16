فن ومشاهير

“أحلى من السكر”.. عمل جديد يجمع هيثم سعيد ولايف ستايلز ستوديوز

0 نشر
Bitajarod 0 تبليغ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: تستعد شركة لايف ستايلز ستوديوز لطرح أحدث أغنيات النجم المصري هيثم سعيد، أغنية “أحلى من السكر” خلال الساعات القادمة.

وتطرح لايف ستايلز ستوديوز يوم غد الأربعاء تيزر فيديو كليب أغنية “أحلى من السكر” عبر حسابها على تطبيق تيك توك.

ويصدر كليب “أحلى من السكر” بعد الخميس عبر قناة لايف ستايلز ستوديوز الرسمية على اليوتيوب.

ويحمل فيديو كليب أغنية “أحلى من السكر” توقيع المخرج اللبناني فادي حداد، وتم تصويره في لبنان.

جدير بالذكر أن أغنية “أحلى من السكر” من كلمات ايهاب عبد العظيم والحان عمرو الشاذلي وتوزيع ياسر ماجد.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا