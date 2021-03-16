شكرا لقرائتكم خبر عن هالة طفلة الحفيد:كتبوا عنى فاتن حمامة القادمة وهالة فؤاد حاولت إعادتى..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة مرفت العايدى الشهيرة بـ "هالة طفلة فيلم الحفيد" كواليس علاقتها مع عمالقة الفن وبداية وتفاصيل مشوارها الفنى خلال حوار خاص مع تليفزيون الخليج 365.

وقالت طفلة فيلم الحفيد أنها جمعتها علاقة طيبة مع عمالقة الفن الذين تعاونت معهم ومنهم الفنان أحمد زكى الذى شاركها بطولة مسلسل "إلا الدمعة الحزينة" أخر أعمالها قبل أن تعتزل فى سن 12 عاما، مؤكدة أنه ساعدها على إتقان دورها فى المسلسل.

وأشارت مرفت العايدى إلى أن الفنان أحمد زكى كان يراجع معها مشاهدها ويوجهها ويؤمن بموهبتها، مما كان سبباً فى إتقانها لدورها فى المسلسل، مشيرة إلى أن الصحافة كتبت عنها وقتها أنها ستكون فاتن حمامة القادمة بسبب موهبتها وقدرتها على تجسيد الدور.

وقالت طفلة الحفيد: الصحفى الذى كتب ذلك قال أتمنى ألا ترى الطفلة هذه الإشادة حتى لا تغتر، ولكنى كنت وقتها قررت الاعتزال والابتعاد عن الفن"

وأكدت العايدى أن الشهرة قيدت حريتها كطفلة، وأنها كانت تبذل مجهوداً كبيراً فى التمثيل مع المذاكرة والدراسة ، لذلك قررت أن تعتزل الفن.



مرفت العايدى"هالة طفلة فيلم الحفيد" أثناء الحوار مع زينب عبداللاه

وأشارت طفلة الحفيد إلى أن المخرج عاطف سالم الذى اكتشفها والفنان أحمد زكى والفنانة هالة فؤاد حاولوا إعادتها للفن ، مؤكدة أن الفنانة هالة فؤاد تواصلت معها أكثر من مرة لإقناعها بأن تشترك معها فى عدد من الأعمال لكنها رفضت وأصرت على موقفها وابتعدت عن الفن.