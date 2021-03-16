شكرا لقرائتكم خبر عن فاطمة كشرى: أجريت عملية "فتاق" وحالتى مستقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة فاطمة كشرى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنها أجرت مؤخرا عملية الفتاق والتي استغرقت 3 ساعات، طالبة من الجميع الدعاء لها، مضيفة:" الحمد لله حاليا حالتى مستقرة، ولكن المعدة تعبانى شوية".

وأضافت:" كان من المقرر أسافر إلى لبنان مؤخرا لتصوير أحد الأعمال الدرامية وبعد إجرائى مسحة عشان كورونا وجاءت النتيجة سلبية، تعرضت للمرض بعدها مباشرة، وتسبب في تأجيل تصويره، وأوجه الشكر لكل من الطبيب المعالج لى، وكذلك الفنان إبراهيم عمران الذى وقف معى وطول الوقت دائم التواصل للاطمئنان على صحتى".

فاطمة كشرى واحدة من الكومبارسات، التى تتمتع بخفة الظل وهو ما جعلها الأكثر شهرة فى عالم الكومبارسات، حيث يستعين بها نجوم الكوميديا فى أفلامهم، دخلت مجال الفن عن طريق الصدفة، حيث كانت ذاهبة لشراء شىء ما وفى الشارع الذى تواجدت فيه كان هناك عمل يتم تصويره، فذهبت إلى طاقم العمل وطلبت أن تشارك معهم ككومبارس، وأول ظهور لها كان فى فيلم "صراع الأحفاد" عام 1981 و"كتيبة الإعدام".

ومن المعلومات الكوميدية التى لا يعرفها الجمهور عنها أن اسم فاطمة كشرى أطلق عليها نسبة إلى أن جميع أفراد أسرتها يعملون فى بيع "الكشرى".