قيل إنها هاجرت إلى كندا وتعمل بائعة في سوبر ماركت.. نقابة الممثلين: لا نعرف شيئا عن جيهان فاضل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لـ"سوبر ماركت" بكندا قيل إنه ملك للفنانة جيهان فاضل، بينما قال البعض إنها تعمل به ولا تملكه.

وفي تصريح خاص لمصراوي، قال نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، إن الفنانة جيهان فاضل لم تتواصل مع النقابة منذ سنوات.

بينما قال الفنان عزوز عادل عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، إن "رقم" جيهان المدون على هاتفه لا يعمل منذ فترة، كما أن كل وسائل الاتصال انقطعت بها، ولا يعلم مدى صحة ما يشاع حول الأمر.

بعض النشطاء رجحوا أن يكون ابتعاد "جيهان" بسبب موقفها السياسي، وهو ما نفاه نقيب الممثلين، مؤكدا أن هناك عددًا من الممثلين لهم توجهات سياسية معينة ومع ذلك لم يتم التضييق على أي منهم.

كما أشار البعض إلى أن جيهان فاضل أصيبت بصدمة نفسية عقب وفاة زوجها مصمم الأزياء عمرو حمدي عام 2012، بعد إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، خاصة أن قصة حب كبيرة جمعتهما أثمرت عن 3 أبناء.

وبالعودة للأعمال الفنية التي قدمتها "جيهان" بعد رحيل زوجها نجد أنها 3 أعمال هي مسلسل "طيري يا طيارة" عام 2012، ومسلسل "موجة حارة" عام 2013، وآخر أعمالها الفنية مسلسل "تحت السيطرة" الذي عرض منذ 6 سنوات، وتحديدا 2015.

ومنذ 2015، لم تشارك جيهان فاضل في أي عمل فني، رغم انطلاقتها في أعمال مهمة في بداية مسيرتها الفنية، ولكنها فضلت الابتعاد عن الأضواء.

جيهان فاضل من مواليد 1973، ومن أبرز أعمالها "امرأة من زمن الحب"، "آيس كريم في جليم"، "أرابيسك"، "امرأة هزت عرش مصر"، وغيرها.