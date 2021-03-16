فيديو| مي عمر تستعرض جمالها في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة مي عمر جمهورها بمقطع فيديو لها ، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وظهرت مي في الفيديو وهي تستعرض جمالها، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة مي عمر مسلسل "لؤلؤ"، بطولة أحمد زاهر، شارك في البطولة محمد الشرنوبي، نجلاء بدر، إدوارد، عماد زيادة، سلوى عثمان، ملك زاهر، حمدي هيكل وهدير عبد الناصر، وهو قصة مي عمر، سيناريو وحوار محمد مهران، إخراج محمد عبد السلام، إشراف على الكتابة والإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي.

كما تشارك مي عمر في مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أمير كرارة، أحمد السقا، دياب، فردوس عبدالحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد فهيم، أحمد مالك، أحمد داش، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة سينرجي، العمل يعُرض رمضان المقبل.