نجلاء بدر تروج لمسلسلها الجديد "بين السما والأرض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

روجت الفنانة نجلاء بدر لمسلسلها الجديد "بين السما والأرض" ونشرت البوستر الدعائي للمسلسل عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وكتبت: "رمضان 2021 سينرجي تامر مرسي، مسلسل بين السما والأرض من تأليف إسلام حافظ وإخراج محمد العدل على قناة أون".

ومن المقرر عرض المسلسل في دراما رمضان المقبل، وهو مكون من 15 حلقة.

"بين السما والأرض" بطولة هاني سلامة، سوسن بدر، أحمد بدير، درة، يسرا اللوزي، محمد ثروت، نورهان، والقصة للكاتب الكبير نجيب محفوظ، وسيناريو وحوار إسلام حافظ، وإخراج ماندو العدل.