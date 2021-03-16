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تعرف على موعد عرض فيلم "الهدية" بعد ترشحه للأوسكار

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تعرض منصة نتفليكس فيلم "الهدية"، المرشح للدورة الـ 93 من جوائز الأوسكار لهذا العام عن فئة "أفضل فيلم قصير"، وذلك يوم 18 مارس الجاري.

الفيلم من إخراج الفلسطينية البريطانية فرح النابلسي، ويعد التجربة الإخراجية الأولى لها بجانب كونها المنتج التنفيذي للعمل وبالإضافة إلى المنتج أسامة البواردي.

فيلم "الهدية" تدور أحداثه حول رجل فلسطيني وابنته الصغيرة التي انطلقت في الضفة الغربية لشراء هدية لزوجته، ويستعرض الصراعات التي يمران بها بين الجنود، والطرق المعزولة، ونقاط التفتيش.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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