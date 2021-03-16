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شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام فى صورة جديدة للترويج لأغنيتها "هو نفس الشوق" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تواصل المطربة أنغام، مشاركة متابعيها وجمهورها، بصور من جلسة التصوير الخاصة بأغنيتها الأخيرة، والتي ارتدت فيها فستان باللون الأحمر، وخطفت الأنظار اليها بصورة جديدة نشرتها عبر حسابه بموقع انستجرام، للترويج لكليبها "هو نفس الشوق" الذى طرحته منذ أسبوع.
وظهرت أنغام في الصورة التي نشرتها بالفستان الأحمر، وهى في كامل أناقتها، وسرعان ما استقبلت عددا كبيرا من التعليقات والإعجابات، وكتبت بعض كلمات من اغنيتها، مطالبه متابعيها بمشاهدة الكليب الذى حصد 1.3 مليون مشاهدة حتى الآن.
وتتعاون أنغام مع الموزع الموسيقى عمرو الخضري، في أغنية سينجل جديدة تحمل طابعا دراما ومقسوم شعبي، من كلمات عمرو يحيي، وألحان مصطفي العسال، وقال موزع الأغنية عمرو الخضري لـ"الخليج 365"، أنغام تقدم هذه الأغنية بشكل جديد وقد تكون مفاجأة للجمهور، معربًا عن أمنياته أن تنال إعجاب الجمهور عند طرحها.
من ناحية أخرى استعانت النجمة أنغام خلال أغنيتها الجديدة "هو نفس الشوق" والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، بصور عدد من الفنانين والفنانات الراحلين والذين أثروا الحياة الفنية بالكثير من الأعمال الناجحة وكان لهم أثر كبير في وجدان جمهورهم.
انغام
ولفتت أنغام الأنظار خلال الكليب بسبب تأثرها بكلمات الأغنية ما تسبب في نزول دموعها كما ظهرت أثناء سيرها أمام حائط معلق عليه عدة صور لهؤلاء الفنانين كان أبرزهم، الفنان محمود ياسين، الفنان عزت العلايلي، الفنانة رجاء الجداوى، الفنانة شويكار، المخرج وحيد حامد، الموسيقار عمار الشريعى، الفنانة ماجدة، الفنان أحمد زكى، وغيرهم.