شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام فى صورة جديدة للترويج لأغنيتها "هو نفس الشوق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل المطربة أنغام، مشاركة متابعيها وجمهورها، بصور من جلسة التصوير الخاصة بأغنيتها الأخيرة، والتي ارتدت فيها فستان باللون الأحمر، وخطفت الأنظار اليها بصورة جديدة نشرتها عبر حسابه بموقع انستجرام، للترويج لكليبها "هو نفس الشوق" الذى طرحته منذ أسبوع.

وظهرت أنغام في الصورة التي نشرتها بالفستان الأحمر، وهى في كامل أناقتها، وسرعان ما استقبلت عددا كبيرا من التعليقات والإعجابات، وكتبت بعض كلمات من اغنيتها، مطالبه متابعيها بمشاهدة الكليب الذى حصد 1.3 مليون مشاهدة حتى الآن.

وتتعاون أنغام مع الموزع الموسيقى عمرو الخضري، في أغنية سينجل جديدة تحمل طابعا دراما ومقسوم شعبي، من كلمات عمرو يحيي، وألحان مصطفي العسال، وقال موزع الأغنية عمرو الخضري لـ"الخليج 365"، أنغام تقدم هذه الأغنية بشكل جديد وقد تكون مفاجأة للجمهور، معربًا عن أمنياته أن تنال إعجاب الجمهور عند طرحها.