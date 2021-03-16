لأول مرة.. أول رئيس أسود للجنة تحكيم مهرجان كان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يترأس المخرج الأمريكي سبايك لي لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي بدورته الـ74 التي تقام في تموز/يوليو المقبل.

وبذلك يصبح سبايك لي أول شخص أسود يتولى هذه المهمة.

وكان مقررا أن يتولى سبايك لي هذا الدور العام الماضي، غير أن جائحة "كوفيد-19" حالت دون إقامة الحدث.



وسيبقى المخرج الأميركي "وفيا لالتزاماته" وسيتولى رئاسة الدورة الرابعة والسبعين التي تقام بين السادس من تموز/يوليو والسابع عشر منه، بحسب بيان للمنظمين أشاروا فيه إلى أن التحضيرات جارية لهذا الحدث إذ شاهد أعضاء لجنة اختيار الأعمال أفلاما كثيرة لهذه الغاية.

وسيُعلن عن التشكيلة الرسمية للأفلام المشاركة في المهرجان وأعضاء لجنة التحكيم مطلع حزيران/يونيو المقبل، وفق البيان.





ويرتدي اختيار هذا السينمائي المعروف بكفاحه من أجل حقوق السود، وصاحب الكثير من الأفلام الملتزمة وأيضا الأعمال الموجهة للجمهور العريض، رمزية كبيرة في ظل الزخم القوي لحركة مناهضة العنصرية في العالم.

ولفت منظمو المهرجان في بيانهم إلى أن "المخرج الذي لا يكل سبايك لي يترجم بحرفية منذ 30 عاما مسائل عصره، بقالب معاصر للغاية لا يبتعد عن الخفة والترفيه".

وقال رئيس المهرجان بيار ليسكور "لم يكن يسعنا أن نأمل بشخصية أكثر قدرة على طرح تساؤلات عن عصرنا المضطرب"، مضيفا "حماسته وشغفه بالسينما ينقلان لنا طاقة مضاعفة لنتحضر للمهرجان الكبير الذي ينتظره الجميع".

ويسود ترقب كبير نسخة هذا العام من مهرجان كان السينمائي. فإذا ما سمحت الظروف الصحية، سيكون هذا الملتقى السينمائي الأهم منذ أكثر من عام، بعدما أرغمت أكثرية المهرجانات الكبرى الأخرى في الأشهر الماضية إلى إلغاء فعالياتها أو الاكتفاء بتنظيمها افتراضيا.