ملحم زين ضيف "أغاني من حياتي" على MBC1

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دبي: يطلّ المغني اللبناني ملحم زين في برنامج "أغاني من حياتي" على MBC1، ليطرب الجمهور بكوكبةٍ من أشهر أغنياته وأغنيات عمالقة الفن العربي، ويرفع الستار عما تخبّئه من أسرار وأخبار.

من أغنية "عندك بحرية" التي يعتبرها فأل خير عليه حين غناها ضمن برنامج سوبر ستار في بدايته الفنية، إلى أغنية "العدل يا حبيبتي" من ألحان كاظم الساهر، والقصة التي تخبّئها، مروراً بأغنية موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب "قلي عملّك اي قلبي".

وصولاً الى الأغنية التي كانت سبباً في الصلح بينه وبين الراحل ملحم بركات، وقصة حبه للفنان كارم محمود... إلى غيرها من الأغنيات وما تبوح به من أخبار وذكريات فنية وشخصية.

يُعرض برنامج "أغاني من حياتي" على MBC1 أسبوعياً كل أربعاء، في تمام الساعة 10:00 ليلاً بتوقيت السعودية، و07:00 مساءً بتوقيت غرينتش.

