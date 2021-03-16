شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية لـ فاطمة كشرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إبراهيم عمران رئيس جمعية الكومباس والأدوار الثانوية في تصريحات لـ"الخليج 365" أن الفنانة فاطمة كشرى تعرضت مؤخرا لأزمة صحية نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات، حيث أجرت عملية الفتاق وتخضع حاليا للعلاج، ويتمنى من الجميع الدعاء لها، مشيرا أنها تحدثت معه مؤخرا عن حالتها الصحية.

فاطمة كشرى واحدة من الكومبارسات، التى تتمتع بخفة الظل وهو ما جعلها الأكثر شهرة فى عالم الكومبارسات، حيث يستعين بها نجوم الكوميديا فى أفلامهم، دخلت مجال الفن عن طريق الصدفة، حيث كانت ذاهبة لشراء شىء ما وفى الشارع الذى تواجدت فيه كان هناك عمل يتم تصويره، فذهبت إلى طاقم العمل وطلبت أن تشارك معهم ككومبارس، وأول ظهور لها كان فى فيلم "صراع الأحفاد" عام 1981 و"كتيبة الإعدام".

ومن المعلومات الكوميدية التى لا يعرفها الجمهور عنها أن اسم فاطمة كشرى أطلق عليها نسبة إلى أن جميع أفراد أسرتها يعملون فى بيع "الكشرى"، حيث يمتلكون عربة لبيع الكشرى.