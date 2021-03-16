شكرا لقرائتكم خبر عن وليد توفيق يكشف حقيقة خلافه مع هانى شاكر.. وأمير الغناء يرد :"أخويا وحبيبى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم اللبناني وليد توفيق حقيقة الخلاف مع نقيب المهن الموسيقية هانى شاكر، وذلك بعد تصريحات تلفزيونية له، أكد من خلالها أن طرح الأغنية الجديدة لأمير الغناء العربى "بقالى كتير" بعد فترة قصيرة من الأغنية التى لحنها له "كيف بتنسى" أثر على نجاحها، موضحا أنه كانت يتمنى أن يعطى لها وقت أكثر للانتشار.

وقال وليد توفيق، في فيديو عبر حسابه بموقع تويتر:"لا أزمة ولا خلاف مع الصديق الحبيب هانى شاكر أولا، ثانيا كل الحكاية إنى سئلت في أحد البرامج عن الأغنية اللى لحنتها للأستاذ هانى "كيف بتنسى" والتي نجحت وحبوها الناس أوى".

وأوضح قائلاً:"ولكن كنت أتمنى وليس خلاف من أخي وصديقى هانى شاكر، يعطيها وقت أكثر في الانتشار حتى الناس تشوفها أكتر وتأخد حقها في الانتشار ذلك ما حدث بالضبط، لا خلاف ولا أزمة ولا أي شيء".



هانى شاكر ووليد توفيق عبر تويتر

وتابع:"أنا بحترم هانى شاكر وحبيت التعامل معاه، وهيكون فيه تعامل تانى إن شاء الله، وأبارك لهانى شاكر على عمله الجديد من كل قلبى ألف مبروك بحبك يا هانى".

بينما رد أمير الغناء العربى هانى شاكر، قائلاً:" اخويا وحبيبي وليد توفيق ربنا ما يجيب اي خلاف بينا لأنك عندي أكبر وأغلي من أي خلاف ممكن يبعدنا ويزعلنا من بعض".

ويأتي ذلك بعد تصريحات تلفزيونية للنجم وليد توفيق بأن طرح أغنية "بقالى كتير" بعد مدة قصيرة من أغنية "كيف بتنسى" أثر على نجاح العمل.

يشار إلى أن المطرب هانى شاكر طرح أغانيه "بقالى كتير"، والتى تجمعه مع المطربة اللبنانية كارول سماحة في فبراير الماضى، كما طرحت أغنية "كيف بتنسى" التي لحنها وليد توفيق في يناير الماضى.