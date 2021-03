شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوع السعد لفريق BTS.. جوائز مهمة وتقييمات مميزة وحفل مذهل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يتوقع المعنيون بصناعة الموسيقى حول العالم تحقيق الفريق الكورى الشهير BTS كمية الجوائز التى حصدها خلال الفترة الماضية، فالفريق الذى أصبح اسمه مرتبطا تماما بتحقيق النجاحات استطاع أن يحصد هذا الأسبوع عددا من الجوائز المهمة إضافة إلى تصدره للعديد من القوائم الغنائية التى ضمن أهم وأشهر نجوم الغناء.

حصد فريق BTS الشهير مؤخرا ثلاث جوائز وذلك بحفل توزيع جوائز Nickelodeon Kids’ Choice Awards لعام 2021، وأشارت بعض المواقع الشهيرة وأبرزها "سومبى" أن الفريق فاز فى جميع الفئات الثلاث التى تم ترشيحه لها، فالجوائز التى حصدها فريق BTS هى جائزة أفضل فريق غنائى للعام، كذلك جائزة أفضل أغنية للعام و ذلك عن أغنية " Dynamite "، كما نال الفريق جائزة " FAVORITE GLOBAL MUSIC STAR " .

من جهة أخرى يبدو أن BTS قادر على تخطى العقبات، وذلك لكى يأخذ خطوات أكثر قوة وأهمية فى عالم صناعة الموسيقى، فبالرغم من عدم تمكن أعضاء الفريق الشهير من التواجد فى لوس أنجلوس من أجل حضور حفل توزيع جوائز الـ Grammy لعام 2021، إلا أن الفريق الشهير بذل مجهودا مذهلا، وذلك بتسجيلهم استعراضهم فى سيول بكوريا الجنوبية لكى يعرض ضمن فقرات الحفل، وقدم الفريق الشهير BTS أغنية "Dynamite" التى حققت مذهل طوال الفترة الماضية، وظهر أعضاء الفريق مرتدين بدل ملونة خطفت أنظار كل متابعى الحفل الضخم، و كان استعراضهم الغنائى الراقص من أكثر الاستعراضات حصدا للإشادات.

كما استطاع الفريق الشهير الذى يمتلك شعبية كبيرة حول العالم أن يذهل العالم مؤخرا بحفل موسيقى افتراضى Music On A Mission وهو حفل خيرى خاص بأسبوع الجرامى وهو الحفل الذى أقامته MusiCares.

من جهة أخرى تصدر الفريق الشهير BTS مؤخرا مخطط Global Album All Format Chart الذى تم إطلاقه حديثا من قبل IFPI، فقد تصدر ألبوم "Map of the Soul: 7" الذى أطلق شهر فبراير الماضى المركز الأول فى قائمة " Global Album All Format Chart" لعام 2020، وذلك بعد تحطيمه لأرقام المبيعات القياسية فى كوريا، وتصدر المخططات فى أكبر خمسة أسواق موسيقية فى العالم (الولايات المتحدة ، اليابان ، المملكة المتحدة ، ألمانيا ، فرنسا)، وغيرهم.

كما سيطر الفريق أيضا على المركز الرابع بنفس القائمة وذلك بألبوم " BE (Deluxe Edition) " وهو الألبوم الذى تم إصداره فى نوفمبر 2020.

من جهة أخرى دخلت أغنية "Dynamite" لفريق BTS بالمركز العاشر بقائمة IFPI Global Digital Single Award، وقد أشارت التقارير إلى أن هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها تصنيف الفريق الكورى الشهير BTS فى القائمة، وهى أول فرقة كورية تدخل ضمن الـ TOP10، وفى الحقيقة أن العمل الكورى الآخر الوحيد الذى دخل لهذه القائمة هى أغنية Gangnam Style للنجم PSY ، والتى احتلت المركز الثالث لعام 2012.