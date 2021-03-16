فيديو| ليلى زاهر تقدم الموسم الجديد من برنامج "هزر فزر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طرحت قناة CBC الملصق الدعائي للموسم الجديد من برنامج "هزر فزر"، المنتظر عرضه قريبًا.

وتم تعديل اسم الموسم الجديد للبرنامج وأصبح "هزر فزر مع لولي".

وظهرت على بوستر البرنامج الفنانة ليلى زاهر، مقدمة الموسم الجديد.

وكانت الفنانة هنا الزاهد تقدم الجزء الأول من برنامج "هزر فزر" قبل الفنانة الشابة ليلى زاهر.

يذكر أن برنامج "هزر فزر" هو برنامج ترفيهي يستضيف فريقين من الفنانين ليتنافسوا في مجموعة من الألعاب المعتمدة على المعلومات الفنية وسرعة البديهة، وقدمت الموسم الأول منه هنا زاهد، كما حلت ليلى زاهر مقدمة الموسم الثاني ضيفة على حلقاته رفقة والدها الفنان أحمد زاهر وشقيقتها ملك.