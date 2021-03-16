نرمين الفقي تنشر فيديو من كواليس مسلسل "النمر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة نرمين الفقي مقطع فيديو من كواليس مسلسل "النمر"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت نرمين الفقي على الفيديو :"الحمد لله، كواليس مسلسل النمر".

مسلسل "النمر" بطولة محمد عادل إمام، هنا الزاهد، نرمين الفقي، حجاج عبد العظيم، بيومي فؤاد، أحمد عبدالله محمود، خالد أنور، ومحمد مهران وغيرهم، من تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة نرمين الفقي مسلسل "لؤلؤ"، بطولة مي عمر، أحمد زاهر، شارك في البطولة محمد الشرنوبي، نجلاء بدر، إدوارد، عماد زيادة، سلوى عثمان، ملك زاهر، حمدي هيكل وهدير عبد الناصر، وهو قصة مي عمر، سيناريو وحوار محمد مهران، إخراج محمد عبد السلام، إشراف على الكتابة والإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي.