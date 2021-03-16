بعد شكواه من التجاهل.. شادي خفاجة ينضم لأسرة مسلسل "بين السما والأرض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلن الفنان شادي خفاجة، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، انضمامه لأسرة مسلسل "بين السما والأرض".

وكتب: "من لا يشكر الناس لا يشكر الله، بشكركم على دعمكم ليا وتفاعلكم على البوست اللي كنت كاتبه وقلت فيه إن بقالي عشر سنين محدش عرض عليا عمل فني".

وتابع: "بفضل الله وبفضل دعمكم تواصل معايا المخرج العبقري والإنسان الجميل الأستاذ محمد العدل، واختارني معاه في مسلسل بين السما والأرض رمضان 2021".

وكان شادي خفاجة قد كتب عبر صفحته بموقع فيسبوك، منشورا كشف فيه عن تجاهل المخرجين والمنتجين له، وعدم إسناد أي عمل فني له منذ 10 سنوات.

وكتب: "أخوكم بقاله ١٠ سنين كاملين ماشتغلتش في أي عمل فني تحديدا من ٢٠١١، ولا تم ترشيحي من قِبَّل أي حد من أصدقائي، على الرغم من إني كل سنة اتصل ببعض المخرجين ومساعدين الإخراج أصدقائي اللي على تواصل دائم معاهم علشان أفكرهم بيا و بيكون الرد دايما إن أنا ممثل شاطر جدا ومش محتاج تفكرنا بيك إحنا فاكرينك دايما وبنجيب سيرتك بكل خير بس مافيش حاجة مناسبة ليك، مع إني ممثل وأقدر أعمل أي دور يطلب مني سواء صعيدي أو مودرن أو كوميدي أو شعبي أو ظابط ".