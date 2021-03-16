"أخويا وعشرة عمري".. محمد ممدوح يهنئ خالد كمال بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان محمد ممدوح، الفنان خالد كمال بعيد ميلاده، الموافق اليوم 16 مارس الجاري.

ونشر ممدوح صورة مجمعة في إطار واحد تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "أخويا وعشرة عمري خالد كمال، كل سنة وأنت طيب يا مبدع".

من ناحية أخرى يشارك محمد ممدوح في مسلسل "لعبة نيوتن"، الذي من المقرر عرضه في رمضان المقبل، وتدور أحداثه في إطار درامي رومانسي حول زوجة تنشأ بينها وبين زوجها العديد من الخلافات، فتقرر إنهاء حياتها الزوجية، والسفر للخارج.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة منى زكي، محمد ممدوح، عائشة بن أحمد، محمد فراج، حنان يوسف، وتأليف وإخراج تامر محسن.