إنذار قضائي لوزيري الثقافة والسياحة من جمعية المؤلفين والملحنين وورثة العندليب بسبب حفل البارون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

وجهت جمعية المؤلفين والملحنين، ومحمد شبانة "نجل شقيق عبد الحليم حافظ"، إنذارا قضائيا إلى كل من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ووزير السياحة الدكتور خالد العناني، لتحذيرهما من تجاهل الحصول على تصريح من الجمعية وورثة العندليب بإقامة الحفل المقام تحت رعاية وزارات الثقافة والسياحة يوم 2 أبريل المقبل في قصر البارون، والذي يظهر به العندليب بتقنية الهولوجرام ويقدم بعض أغانيه.

الخبير القانوني حسام لطفي في تصريح خاص لموقع "الخليج 365"، قال: "الجمعية بصفتها صاحبة الحق في الأداء العلني والطبع، بحكم انتماء مؤلفين وملحنين أغاني العندليب لها، ومحمد شبانة "نجل شقيق حليم"، حرصوا في الإنذارات على التحذير من استمرار تجاهل الحصول على ترخيص بإقامة الحفل، تفاديا للوقوع تحت طائلة المساءلة الجنائية والتعويضات المادية".

وأعلن ورثة العندليب عبدالحليم حافظ، في بيان لهم قبل أيام، استنكارهم إقامة حفل هولوجرام تظهر خلاله شخصية الفنان الراحل دون الحصول على موافقتهم.

الحفل من المقرر إقامته يوم 2 أبريل المقبل على مسرح قصر البارون إمبان، وذلك باستخدام تقنية الهولوجرام، ويبدأ في تمام الساعة السابعة مساء، ويستمر لمدة ساعة كاملة.

وطرحت الشركة المنظمة للحفل 4 فئات لتذاكر دخول الجمهور، وجاءت الفئة الأولى بمبلغ 5 آلاف جنيه، والفئة الثانية بمبلغ 3500 جنيه، والثالثة بمبلغ 2500 جنيه، والفئة الرابعة والأخيرة بمبلغ 1500 جنيه مصري.