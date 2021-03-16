وفاة الممثل الأمريكي يافيت كوتو عن عمر 81 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعلنت زوجة الممثل الأمريكي يافيت كوتو، اليوم الثلاثاء، رحيله عن عمر ناهز 81 عاما، دون أن تكشف سبب الوفاة.

وقالت الزوجة تيسا سيناهون، إن كوتو توفي أمس الاثنين، في حوالي الساعة 1430 بتوقيت جرينتش، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

أضافت عبر "فيسبوك": "أشعر بالحزن ومازلت في صدمة بسبب وفاة يافيت، زوجي منذ 24 عاما، إنها لحظة (مؤلمة) جدا بالنسبة لي أن أبلغكم جميعا، من المعجبين بزوجي وأصدقائه وعائلته بنبأ وفاته".

تابعت أن كوتو كان مازال لديه الكثير من الخطط، كما عُرض عليه التمثيل في أفلام جديدة مثل "جي آي جو"، وفيلم آخر مع النجم توم كروز.

كوتو ولد في مدينة نيويورك في 15 من نوفمبر من عام 1939، وتزوج ثلاث مرات ولديه ستة أبناء.

واشتهر "كوتو" بأدواره السينمائية في هوليوود، حيث شارك في أفلام مثل فيلم جيمس بوند، "ليف آند ليت داي" (أو عش ودعهم يموتون) في عام 1973، وفيلم الخيال العلمي "إليان" (أو فضائي) في عام 1979 وغيرها.