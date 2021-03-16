شكرا لقرائتكم خبر عن هالة طفلة"الحفيد":لم أحصل على أجر عن الفيلم ولم أتدرب على رقصة السبوع..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة مرفت العايدى الشهيرة بـ "هالة" طفلة فيلم الحفيد كواليس عملها فى الفيلم وبداية وتفاصيل مشوارها الفنى خلال حوار خاص مع تلفزيون الخليج 365.

وأوضحت طفلة فيلم الحفيد أنها دخلت مجال الفن صدفة عندما ذهبت فى زيارة للاستديو مع أحد جيرانها وهى فى سن 5 سنوات فرآها المخرج عاطف سالم الذى كان يستعد وقتها لفيلم الحفيد.

وقالت ميرفت العايدي لليوم السابع:" كان المخرج عاطف سالم اختار كل فريق العمل بالفيلم وكل الأطفال وكان يبحث عن طفلة بمواصفات معينة لدورهالة ، وعندما رآنى فى الاستديو شاهدنى فى هذه المواصفات وطلب منى أن أرقص وأغنى فاختارنى للدور".

وأوضحت طفلة فيلم الحفيد أنها كانت طفلة شقية تحب الرقص والغناء وعندما رأى فيها عاطف سالم هذه المواهب وضع مشهد رقصة السبوع فى الفيلم، مؤكدة أنها رقصت بتلقائية ولم تكن تدربت على هذه الرقصة

وكشفت طفلة الحفيد أنها لم تحصل على أجر عن معظم الأعمال التى شاركت فيها، ومنها فيلم الحفيد ، مشيرة إلى أنها كانت أجور زهيدة ورمزية وأن والدها لم يكن يذهب ليحصل على هذا الأجر، قائلة :"كانت المسألة بالنسبة لنا هواية فقط"



مرفت العايدة "هالة فى فيلم الحفيد" أثناء الحوار مع زينب عبداللاه

وأوضحت مرفت العايدى أنها حصلت على أجر عن الأعمال التى قامت ببطولتها وكتبت عنها عقد وهما عملين، فيلم "سكر" الذى حصلت فيه عن أجر 300 جنيه وكان عمرها 9 سنوات، ومسلسل "إلا الدمعة الحزينة" وكان أجرها 500 جنيه وعمرها 12عاما وهوأخر عمل شاركت فيه.

وكشفت طفلة الحفيد كواليس الفيلم وكيف عاش فريق العمل كأسرة داخل الاستديو، وتعاملت الفنانة كريمة مختار مع فريق الأطفال كأم حقيقية، مؤكدة أن معظم مشاهد لعب الأطفال كانت حقيقية وتلقائية.