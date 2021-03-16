شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر يأكل البطيخ مع اثنين من الباعة على الطريق.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البطيخ واحد من فاكهة فصل الصيف الشهيرة، وخلال الأيام القليلة الماضية، بدأت ثمار البطيخ تظهر فى بعض الأسواق، وفى مقطع فيديو طريف نشره الفنان مصطفى قمر، ظهروهوعلى أحد طرق مدينة 6 أكتوبر، وهو يمسك بقطعة بطيخ حمراء ويأكلها فى الشارع مستمتعًا بطعمها اللذيذ.



مصطفى قمر يتناول البطيخ

ونشر الفنان مصطفى قمر، مقطع الفيديو عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، أثناء مروره على باعة جائلين على أحد طرق مدينة 6 أكتوبر، حيث توقف لشراء البطيخ منهم، معبرًا عن تعجبه لبيع البطيخ فى مثل هذا التوقيت من العام وقبل حلول فصل الصيف، وبينما كان اثنين من الباعة يقفون خلفه، قال قمر، "البطيخ عسل والله"، وقد تفاعل عدد كبير من جمهور الفنان مصطفى قمر على موقع "إنستجرام"، مع مقطع الفيديو الذى نال إعجاب الكثيرين من متابعيه.



مصطفى قمر يأكل البطيخ وعادة ما يهتم مصطفى قمر بمشاركة جمهوره لقطات مصوره من تفاصيل يومه، وفى وقت سابق من هذا الشهر، شارك متابعيه، تهنئته لوالده أحمد محمد حسن قمر، بمناسبة عيد ميلاده، حيث قال - حينها - إنه "السند والقدوة"، داعيًا الله أن يبارك له فى صحته وعافيته وأن يمنحه طول العمر والسعادة. ونشرقمر - مطلع مارس الجارى - صورة مع والده، عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "أبويا الغالى انت سندى وضهرى وقدوتى وعميد عائلة قمر، ربنا يخليك ليا ويديلك الصحة وطول العمر والسعادة، كل سنة وأنت طيب يا بابا.. happy birthday dad".

مصطفى قمر

وفى سياق آخر، أشاد الفنان هانى عادل، بالفنان مصطفى قمر أثناء لقائهما معًا وهو اللقاء الذى نشر منه مقطع فيديو عبر حسابه على موقع إنستجرام، وتغزل فيه بكلمات أثنى بها على النجم مصطفى قمر، مؤكدًا أنه طالما تعلم منه الغناء فى بدايته بالمدرسة والجامعة، وكتب: "لما تقابل بالصدفة مع أصحابك فنان من اللي اتعلمت منهم أول ما بدأت أغني في المدرسة والجامعة".

كما ظهر خلال الفيديو أثناء غنائه بصحبة أصدقائه مع النجم مصطفى قمر، أغنية قولولى فين، وهى الأغنية التى تعد واحدة من أهم أغانى مصطفى قمر الذى غناها فى بدايته.