شكرا لقرائتكم خبر عن "مابحبش حد" أحدث أغانى مدحت صالح من ألبومه الجديد "يتقال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الشاعر إيهاب عبد العظيم، عن تعاونه مع المطرب مدحت صالح فى أغنية بألبومه الجديد "يتقال"، وتحمل الأغنية اسم "مابحبش حد" من ألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع الموسيقى محمد شفيق، مشيراً لـ"الخليج 365" من المقرر طرح الأغنية خلال الأيام المقبلة على يوتيوب، حيث يقدمها صالح بشكل مختلف عن أعماله الغنائية السابقة.

وطرح مدحت صالح مؤخرًا ثلاثة أغانى من الألبوم الأولى هى "جمالها حصري" من كلمات مؤمن راجح، ألحان، وليد نور، وتوزيع موسيقي إسلام فتحي، والثانية "نورتى قلبى" كلمات عمرو المصرى، وألحان نديم جمال، وتوزيع ومكس ماستر أسامة كمال، والثالثة "وردى" من كلمات عمرو المصرى، وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع موسيقى محمد شفيق. وانتهى مدحت صالح، من تسجيل أغانى الألبوم بالكامل، والذى يتضمن أغانى "قربلى"، من كلمات أيمن عز، ألحان محمود أنور، توزيع محمد شف، و"شوف يا معلم" من كلمات محمد مصطفى، ألحان محمود أنور، توزيع محمد شقيق، و"أحلى الناس" من كلمات أيمن عز، ألحان محمود أنور، توزيع محمد شفيق، و"بالمختصر المفيد"، من كلمات محمد عاطف، ألحان أحمد زعيم، توزيع محمد شفيق.

ومن أغانى الألبوم أيضا "شوية زعل" كلمات أيمن عز، ألحان محمود أنور، توزيع محمد شفيق، "يتقال" كلمات تامر حسين، ألحان تامر على، توزيع أحمد وجية، "أرض الطيابة" كلمات وليد العيسوى، ألحان كريم طارق، توزيع الموسيقى جو حنا، إضافة إلى أغنية عاشرة لم يستقر على اسمها، من كلمات محمد رسلان، وألحان كريم طارق، وتوزيع جو حنا.