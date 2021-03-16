بالفيديو: جمال سليمان يتحدث حول تنفيذ وصية صديقه الراحل حاتم علي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 مارس 2021 06:07 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 16 - مارس - 2021 4:28 مساءً

حسم الفنان السوري جمال سليمان الجدل، حول تنفيذ وصية صديقه الراحل المخرج السوري حاتم علي.

وقال جمال سليمان، في حديث مع برنامج “mbc trending”، إن “صديقه المخرج حاتم علي كان بصدد مشروع فني مهم جدا وهو تحويل مسلسل “الزير سالم ” الذي حقق شهرة و جماهيرية واسعة عربيا إلى فيلم سينمائي بالتعاون مع مجموعة mbc وقد قطع شوطا مهما في إنهاء التفاصيل والاتفاقات حول ذلك حتى أنه تم الانتهاء من كتابة نص الفيلم و لكن للأسف الشديد رحل قبل أن يرى المشروع النور”.

وعما إذا كان ينوي استكمال مشروع صديقه الراحل، قال جمال “لو كان الأمر بيدي لباشرت غدا بالتصوير، ولكن الأمر بيد مجموعة mbc، وأنا أثق بالمكانة التي يتمتع بها حاتم لدى المجموعة وهم حالياً ينفذون مسلسل “سفر برلك” وأنا متأكد أنهم سينفذون الفيلم فيما بعد”.

​ورحل المخرج البارز حاتم علي عن عمر ناهز 58 عاما، نتيجة تعرضه لأزمة قلبية، وكان آخر ما أخرجه الراحل مسلسل “أهو ده اللي صار” الذي عُرض في 2019، بينما أخرج قبله مسلسل “كأنه إمبارح” وعرض في 2018.