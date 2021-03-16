شاهد.. ملكة جمال مصر للمحجبات تثير الجدل بفيديو مع تامر حسني

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 مارس 2021 06:07 مساءً - منذ ساعتين

أثار فيديو جمع ملكة جمال مصر للمحجبات السابقة “آية مكرم” بالفنان “تامر حسني”، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب رد فعلها المبالغ فيه عند رؤيته، فيما اعتبره كثيرون مشهدا تمثيليا مبتذلا.

وتظهر “مكرم” بالفيديو المتداول اوهي في قاعة مغلقة وأثناء سيرها تتفاجأ بوجود “تامر حسني” أمامها، ما جعلها ترتجف وتفقد السيطرة وتتلفظ بكلمات جريئة.

الفنان المصري حاول تهدئتها، فتطلب آية مكرم الجلوس على الكرسي، وتطلب عصير ليمون لتهدئتها، وتقول “حرارتي ارتفعت، كنت أنتظر هذه اللحظة منذ زمن”.

بعدها تقوم “آية مكرم” بتصوير “تامر حسني”، وتعلق “سأبات هنا الليلة، لا أريد أن أغادر، وهو قمر ووسيم جداً على الطبيعة أكثر من الصور”.

وانتقد ناشطون تصرف آية مكرم، ورأوا أنها بالغت جداً برد فعلها، بينما اتهمها آخرون بأنها تمثل فقط، وأن ما حدث كان باتفاق مسبق بينها وبين تامر حسني.

ونشرت آية مكرم الفيديو بنفسها عبر انستغرام، وعلقت “لما الكراش يعدي فجأة”، وأعاد تامر حسني نشر الفيديو عبر خاصية “الستوري” على حسابه على انستغرام أيضاً مرفقاً اياه بتعليق “نورتي الحفلة يا آية يا قمر وسلميلي على كل إسكندرية”.

يُشار إلى أن “آية مكرم” خريجة علوم طبية قسم تغذية علاجية، وحصلت على لقب ملكة المحجبات عام 2018 من بين 12 متسابقة على اللقب .