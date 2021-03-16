عبير صبري تحتفل بعيد ميلادها بحضور نجوم الفن والمشاهير

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القاهرة: إحتفلت الممثلة المصرية عبير صبري بعيد ميلادها بحضور زوجها أيمن البياع ونخبة كبيرة من الأصدقاء والمشاهير، من بينهم المنتج جمال العدل، وزميلاتها الهام شاهين وهالة صدقي، ومروة صبري بالإضافة الى الإعلامية بوسي شلبي.

على صعيد آخر تواصل صبرى تصوير مسلسلها "موسى" مع النجم محمد رمضان.

وكانت آخر اعمال عبير صبري مسلسل "خيانة عهد" من إخراج سامح عبد العزيز، الذي عُرض في رمضان الماضي وحقق نجاحاً جماهيرياً، وحصلت من خلاله العديد من الجوائز.