"The Misfits" .. فيلم هوليوودي بإنتاج إماراتي في صيف 2021

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أبوظبي: إنتهى النجم الأيرلندي العالمي بيرس بروسنان من تصوير دوره في فيلم "The Misfits" أو "غريبو الأطوار"، الذي يعد أول فيلم هوليوودي يتم تصويره وإنتاجه كاملاً في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ومن المقرر أن يعرض في شاشات السينما حول العالم في صيف 2021.

وتولت شركة الإنتاج الإماراتية «فيلم جيت» بالتعاون مع شركة «باراماونت بيكتشرز» العالمية و«ذا أفنيوز» من مجموعة «هايلاند للأفلام» الأميركية، إنتاج وتصوير العمل، ويلعب بروسنان، الحاصل على ترشيح لجائزة «غولدن غلوب»، والمعروف بأدواره السابقة والمعروفة عالمياً، ومن ضمنها سلسلة أفلام «جيمز بوند» و«ماما ميا»، دور «ريتشارد بايس»، لص محترف تقتصر سرقاته فقط على الحاصلين على وثيقة تأمين لممتلكاتهم، وتتمحور قصة الفيلم حول هروب «بروسنان» من سجن مشيّد لينضم إلى مجموعة من الأفراد المختصين بالسرقة من الأغنياء.

ويشارك أيضاً في بطولة الفيلم نخبة من النجوم العالميين أبرزهم تيم روث الحاصل على ترشيح لجائزة الأوسكار العالمية، بالإضافة إلى نيك كانون وجيمي تشونغ وهيرميون كورفيلد والفلسطيني رامي جابر والتايلاندي مايك أنجيلو، وهو من كتابة الممثل والكاتب روبرت هني، وإخراج الفنلندي ريني هارلين.



المخرج والمنتج والكاتب الإماراتي منصور اليبهوني الظاهري، تعاون من خلال «فيلم جيت»، مع الأميركي كيا جام منتج أفلام «لاكي نمبر سليفن» و«سين سيتي 2» والأميركي دين ألتيت، منتج فيلم «ذا ريلمز»، لتنفيذ الفيلم بأعلى مستويات الإخراج والإنتاج والتصوير بأحدث التقنيات العالمية في عالم السينما.

وبمناسبة الانتهاء من تصوير الفيلم واقتراب موعد عرضه في صالات السينما حول العالم، قال الظاهري: "عندما أسسنا «فيلم جيت» كان لدينا هدف محدد وهو أن نبرز ما تمتلكه أبوظبي من مقومات وأسس وركائز والتي تؤهلها للريادة العالمية في مجال الإخراج والإنتاج، وها نحن اليوم نعلن عن أول فيلم هوليوودي من تصوير وإنتاج إماراتي، والذي سيعرض على شاشات السينما في جميع أنحاء العالم."

وأضاف: "لم يكن أي من هذا ممكناً لولا الدعم المتواصل الذي قدمته لنا الجهات المعنية بالفن في الإمارات، ونحن ممتنون لقيامهم بتوفير جميع التصاريح والمساعدات اللازمة التي منحتنا القدرة على التصوير في مواقع مختلفة في أبوظبي وإظهار المدينة في أبهى صورة."