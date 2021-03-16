شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى ومنير مكرم يشاركان فى جنازة عادل هاشم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية والفنان منير مكرم عضو مجلس إدارة نقابة الممثلين، فى تشييع جثمان الفنان الراحل عادل هاشم، من مسجد السيدة نفيسة، وحرص زكى على تقديم واجب العزاء لزوجة الفنان الراحل التى قالت لنقيب الممثلين إن زوجها طلب منها مساء أمس أن تتصل بأشرف زكى وكأن قلبه شعر بقرب رحيله.

الفنان الراحل عادل هاشم بدأ التمثيل منذ الصغر من خلال المسرح المدرسى أثناء دراسته بمدرسة الملك الناصر الابتدائية بالسيدة زينب، ووصولًا للمرحلة الثانوية بمدرسة السعيدية، والتحق فى البداية بكلية الحقوق بناء على رغبة والده، وبعد رسوبه فى العام اﻷول، قررالانتقال للدراسة بمعهد الخدمة الاجتماعية حتى حصل على درجة البكالوريوس فى عام 1962.

وبعد التخرج تقدم لاختبارات المسرح القومى وتم تعيينه، وبجانب التمثيل على المسرح، عمل فى البداية كمساعد مخرج مع عدد كبيرمن المخرجين المسرحيين، مثل عبدالرحيم الزرقانى وسعد أردش وكرم مطاوع، أما أول تجربة له فى اﻹخراج المسرحى فكانت من خلال مسرحية "الأنس"، واستمر فى العمل المسرحى حتى عام 1970، عاش على مدار 13 عاما بين الجزائر وفرنسا، ونال درجة الدكتوراه من باريس في علم الاجتماع المسرحي، وعمل كمذيع وممثل ومشرف على البرامج المذاعة باللغة العربية في إذاعة باريس العربية ومونت كارلو، كما عمل بالمعهد القومي للوسائل السمعية والبصرية في فرنسا، وفي الجزائر عمل كأستاذ في معهد التمثيل بتكليف من وزارة الثقافة.

وقدّم عادل هاشم للتليفزيون مسلسلات منها: "محمد رسول الله، رأفت الهجان، القضاء في اﻹسلام، بوابة الحلواني، قصة مدينة، اﻷبطال"، أما في السينما فشارك في أفلام منها: "رجل لهذا الزمان، هدى ومعالي الوزير، 131 أشغال، عفريت النهار، بلية ودماغه العالية، حرب أطاليا" وغيرها.

وشهد العام 2013؛ آخر ظهور تليفزيوني فني للفنان عادل هاشم من خلال مشاركته في مسلسلي "العراف" مع الزعيم عادل إمام، و"اسم مؤقت" للفنان يوسف الشريف.