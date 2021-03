شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 7 سنوات من طرحه.. كاتى بيرى تحصد نجاح جديد بـ Dark Horse.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتبط اسم النجمة العالمية كاتى بيرى بتحقيق النجاحات المستمرة فى عالم صناعة الموسيقى والغناء وهو ما جعلها تمتلك شعبية كبيرة فى شتى أنحاء العالم .

استطاعت النجمة الشهيرة كاتى بيرى البالغة من العمر ( 36 عاما ) أن تحقق نجاح جديد بكليب " Dark Horse " الذى أطلقته عام 2014 أى منذ 7 سنوات، فقد وصلت نسبة مشاهدة الكليب حتى الآن على موقع " يوتيوب " لأكثر من 3 مليار مشاهدة، بالإضافة إلى تحقيقه 12 مليون likes حتى الآن .

واخرج كليب " Dark Horse " الذى حقق نجاحا مذهلا منذ إطلاقه للمخرج الشهير ماثيو كولين، وهو الكليب الذى أثارضجة كبيرة بعد ظهور كاتى بيرى بإطلالة فرعونية ساحرة .

كلمات احدى مقاطع الاغنية :

I knew you were

You were gonna come to me

And here you are

But you better choose carefully

‘Cause I am capable of anything

Of anything and everything

Make me your Aphrodite

Make me your one and only

But don’t make me your enemy

Your enemy, your enemy

(Pre-Chorus)

So you wanna play with magic

Boy, you should know what you’re fallin’ for

Baby, do you dare to do this

‘Cause I’m coming atcha like a dark horse

(Chorus)

Are you ready for, ready for

A perfect storm, perfect storm

‘Cause once you’re mine, once you’re mine

There’s no going back

Mark my words

This love will make you levitate

Like a bird

Like a bird without a cage

But down to earth

If you choose to walk away

Don’t walk away

It’s in the palm of your hand now, baby

It’s a yes or a no, no maybe

So just be sure

Before you give it all to me

All to me

Give it all to me

(Pre-Chorus)

So you wanna play with magic

Boy, you should know what you’re fallin’ for

Baby, do you dare to do this

‘Cause I’m coming atcha like a dark horse

(Chorus)

Are you ready for, ready for

A perfect storm, perfect storm

‘Cause once you’re mine, once you’re mine

There’s no going back