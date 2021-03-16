شكرا لقرائتكم خبر عن عندى 18 حفيدا.. حكايات جديدة فى حياة الكينج.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الكينج محمد منير، ضيفا فى برنامج "صاحبة السعادة" للنجمة والإعلامية إسعاد يونس، الذى يذاع على قناة dmc، وتحدث الكينج عن بداياته الفنية، ومحطات فارقة فى مشواره، وقال إنه يعتز كثيرًا بعائلته، وأضاف: عندى 18 حفيدا من أبناء شقيقاتى وأشقائى، وكلهم دارسين وحاصلين على مؤهلات عليا.

كما تحدث منير، عن شقيقه الأكبر فاروق، وكيف سانده فى بدايته، قائلا: "فاروق منير هو من اعتنى بى فى بداياتى الفنية، وجعلنى أعبر البحر المتوسط وأتعرف على جنسيات مختلفة".

وسألته الإعلامية إسعاد يونس، عن حالته الصحية، ليرد عليها قائلا: "أنا زى الفل وأنا قوى بالناس اللى بيحبونى ورسالة للأجيال الجديدة حب وطنك ومع احترامى لكل الدول العربية لما ببقى مسافر بره بستنى أول طيارة عشان أرجع مصر أنا زعيم فى بلدى ومصر بالنسبة ليا محمد الموجى وعبد المطلب وسيد درويش وأحمد عدوية وفى الأخر عمرو دياب ومحمد منير ده ملخص مصر عندى".

الإنفوجراف التالى يستعرض أبرز تصريحات الكينج محمد منير.