شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير صحفية تكشف عن ثروة النجم العالمى يافيت كوتو بعد ساعات من إعلان وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المواقع العالمية خلال الساعات القليلة الماضية خبر وفاة النجم العالمى يافيت كوتو وذلك عن عمر يناهز الـ 81 عاما، وهو الخبر الذى صدم قطاع كبير من عشاقه ومحبيه حول العالم، وبالتزامن مع خبر وفاة أى من المشاهير يتساءل الكثيرين عن ثروته، وقد أشارت التقارير إلى أن النجم يافيت كوتو الذى بدأ مسيرته الفنية عام 1963 ويمتلك شعبية كبيرة حول العالم يمتلك ثروة ضخمة وصلت الى 5 ملايين دولار، وذلك حسب موقع "سلبرتي وارث".

وكانت زوجة كوتو والتى تدعي" تيسى سيناون " أكدت خبر وفاته من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " حيث كتبت : " أنا حزينة وما زلت مصدومة لوفاة زوجى يافيت .. لقد توفى الليلة الماضية .. لقد لعبت دور الشرير فى بعض أفلامك ولكن بالنسبة لى و للكثيرين أنت بطل حقيقى .. رجل طيب ، أب صالح ، زوج صالح وإنسان محترم ، من النادر جدا العثور عليه.. أحد أفضل الممثلين فى هوليوود أسطورة حقيقية .. أرقد فى سلام حبيبى ، سأفتقدك كل يوم ، أنت صديقى المفضل ".

يذكر أن النجم العالمى يافيت كوتو شارك فى عدد هائل من الأعمال الفنية ومن أبرزها: "Midnight Run" و"A Whisper to a Scream" و"Hangfire" و"Extreme Justice" وغيرهم.