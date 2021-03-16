شكرا لقرائتكم خبر عن ابن سميرة سعيد"بيهزر مع الديفا"بسبب فرق الطول بينهما.. صورة من كواليس"متاهة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك شادي نجل النجمة سميرة سعيد متابعيه بصورة جديدة تجمعه مع والدته من كواليس تصوير أحدث أعمالها فيديو كليب "متاهة"، والذى طرحته أمس عبر حساباتها بمواقع التواصل الإجتماعي، وسخر شادي من فارق الطول بينه وبين والدته، قائلا عبر حسابه بموقع "انستجرام" :"واحدة من المرات القليلة التي أشعر فيها بالسعادة لكون شخص ما أطول مني".



شادي ابن سميرة سعيد

و طرحت الديفا سميرة سعيد، كليب أغنيتها الجديدة "متاهة" ثانى أغنيات ألبومها الجديد، عبر يوتيوب وهى من كلمات شادى نور، ألحان بلال سرور، توزيع موسيقى هانى ربيع، ومن إخراج نضال هانى .



سميرة سعيد وشادي

أغنية "متاهة" هى حالة حب أصابها الغموض، وتسير الأمور فى طريق مفقود، تتبدل وتختلف فيها المشاعر وتقول كلماتها :

وصلنا لنقطة ياما حلمنا سوا بيها .. ولما وصلنا فجأة لقيتنا في متاهة

حاجات ماتت مع الايام .. حاجات بتقول كانت أوهام وعشناها

وصلنا لحته بقى صعب الكلام فيها .. حاجات دلوقتي بس لاقيتني فهماها

بنهوا الحاجة بعنينا .. ولما بتيجي في إدينا بننساها

كان حلمنا طول عمرنا .. ما نسيبش روحنا للحياة تجرنا

كان حبنا بيقوينا لكن دلوقتي الحب بيضرنا

وخلال الفترة الماضية، تعاونت سميرة سعيد فى ألبومها الأخير مع عدد من الشعراء والملحنين، من ضمنهم الشعراء : محمد القاياتي وشادي نور ودكتور محمود طلعت وأشرف أمين، رمضان محمد، أما الملحنون فتتعاون مع بلال سرور وإيهاب عبد الواحد ومحمد يحيى، حمدي الصديق، رضوان الأسمر، شادي محسن، احمد العدل، أما الموزعين فتعاونت مع محمد مصطفى، هاني يعقوب، أمير محروس، هاني ربيع، أحمد حسام.