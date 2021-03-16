صلاة الجنازة على عادل هاشم بمسجد السيدة نفيسة (فيديو)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تصوير- عمر هشام

أقيمت صلاة الجنازة على جثمان الفنان عادل هاشم، عصر اليوم الثلاثاء، بمسجد السيدة نفسية.

وحرص على حضور جنازة عادل هاشم، الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وعضو مجلس النقابة منير مكرم، وأقارب الراحل.

هاشم بدأ التمثيل منذ الصغر من خلال المسرح المدرسي خلال دراسته بمدرسة الملك الناصر الابتدائية بالسيدة زينب، ووصولًا إلى المرحلة الثانوية بمدرسة السعيدية، والتحق في البداية بكلية الحقوق بناء على رغبة والده، وبعد رسوبه في العام اﻷول، قرر الانتقال للدراسة في معهد الخدمة الاجتماعية حتى حصل على درجة البكالوريوس في عام 1962.

وبعد التخرج تقدم لاختبارات المسرح القومي وتم تعيينه، وبجانب التمثيل على المسرح، عمل في البداية كمساعد مخرج مع عدد كبير من المخرجين المسرحيين، مثل عبدالرحيم الزرقاني وسعد أردش وكرم مطاوع، أما أول تجربة له في اﻹخراج المسرحي فكانت من خلال مسرحية "الأنس"، واستمر في العمل المسرحي حتى عام 1970.

عاش على مدار 13 عاما بين الجزائر وفرنسا، وحاز على درجة الدكتوراه من باريس في علم الاجتماع المسرحي، وعمل كمذيع وممثل ومشرف على البرامج المذاعة باللغة العربية في إذاعة باريس العربية ومونت كارلو، كما عمل بالمعهد القومي للوسائل السمعية والبصرية في فرنسا، وفي الجزائر عمل كأستاذ في معهد التمثيل بتكليف من وزارة الثقافة.

وقدّم عادل هاشم للتليفزيون مسلسلات منها: "محمد رسول الله، رأفت الهجان، القضاء في اﻹسلام، بوابة الحلواني، قصة مدينة، اﻷبطال"، أما في السينما فشارك في أفلام منها: "رجل لهذا الزمان، هدى ومعالي الوزير، 131 أشغال، عفريت النهار، بلية ودماغه العالية، حرب أطاليا" وغيرها.

وشهد العام 2013؛ آخر ظهور تليفزيوني فني للفنان عادل هاشم من خلال مشاركته في مسلسلي "العراف" مع الزعيم عادل إمام، و"اسم مؤقت" للفنان يوسف الشريف.