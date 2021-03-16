"على سرير المرض بالمستشفى".. فاطمة كشري تمر بأزمة صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف الريجيسير إبراهيم عمران، عن مرور الفنانة فاطمة كشري بأزمة صحية دخلت على إثرها أحد المستشفيات.

ونشر عمران، صورة لكشري وهي على سرير المرض، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وعلّق: "إلى كل أحبابي وأصدقائي.. أرجو الدعاء للفنانة والصديقة فاطمة كشري إن ربنا يشفيها ويقومها بالسلامة".

وحلت الفنانة فاطمة كشري، في منتصف فبراير الماضي، خلال ظهورها في برنامج "مساء Dmc" مع الإعلامية إيمان الحصري المذاع على فضائية "dmc"، وقالت إنها دخلت مجال التمثيل بالصدفة عندما ذهبت لشراء ثلاجة من شارع عماد الدين، وأثناء عودتها سيرا على الأقدام وجدت تجمع لعدد من السينمائين، فوجهها الأستاذ أحمد ترك إلى النقابة لاستخراج كارنيه، وقالت: "استحميت وروحت الكوافير واشتريت كاميرا 24 وروحتلهم بالليل بالصور".

فاطمة كشري هي أحد الوجوه المشهورة للأدور المساعدة المعروفة بـ"الكومبارس"، وظهرت في الكثير من الأعمال الفنية والإعلانات التجارية مؤخرا منها "الكبير أوي" و"الواد سيد الشحات".

بينما آخر أعمال فاطمة كشري مسلسل "عمر ودياب" عام 2020، مع علي ربيع ومصطفى خاطر والمخرج معتز التوني.