مجدي كامل ينعي عادل هاشم بهذه الكلمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت بهيرة فودة:

نعى الفنان مجدي كامل، الفنان عادل هاشم، الذي رحل عن عالمنا أمس عن عمر ناهز الـ 82 عاما، بعد صراع مع المرض.

نشر "كامل" صورة الراحل عادل هاشم، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "إنا لله وإنا إليه راجعون، الفنان الكبير والمخرج المسرحي عادل هاشم في ذمة الله، ربنا يجعل مثواه الجنة، خالص العزاء للأسرة الكريمة".

وأكد الفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، في تصريح خاص لمصراوي، أن صلاة الجنازة ستقام عصر اليوم الثلاثاء، من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة.

الفنان عادل هاشم من مواليد 1939، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، وشارك في عدد من الأعمال الهامة بالسينما والمسرح والتليفزيون.

ومن أبرز أعمال الفنان الراحل مسرحية "شارع محمد علي"، ومسلسل "سكة الهلالي" و"بوابة الحلواني" وفيلم "بلية ودماغه العالية" و"حرب أطاليا" وغيرها من الأعمال.