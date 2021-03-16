الشرنوبي: تعبت نفسيا والغرور أصابني في بداية شهرتي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قال الفنان محمد الشرنوبي، إن الغرور أصابه بعدما أصبح مطربا محترفا، ولكنه نجح في التخلص من ذلك.

وردا على سؤال: "مفيش حد جِه مرة قالك أنت اتغيرت؟"؛ أجاب الشرنوبي: "كانت فترة معينة في حياتي والحمد لله فوقت بعدها".

وأضاف: "كنت بعيش طريقة حياة معينة كانت غلط، فجأة أول ما ابتديت أغني بشكل محترف واتشهر بقى يدخل في دماغي أفكار أنه أنت جامد ونجم ومينفعش حد يبقى واقف جنبك، مينفعش حد من صحابك يبقى معاك، واعمل unfollow لكل الناس على إنستجرام، وغيره".

تابع الشرنوبي، خلال حواره ببرنامج "يوم ليك" عبر فضائية "الحياة": "أدركت أن ده مش صح وكارثة، أنا نفسيا تعبت، اتغريت في لحظة بس بعد كده فوقت لنفسي، لقيت إن مفيش حاجة مستاهلة وإن ده مينفعش يغير بني آدم".

وحقق الشرنوبي مؤخرا نجاحا كبيرا من خلال مشاركته في مسلسل "لؤلؤ"، بطولة مي عمر، أحمد زاهر ، نجلاء بدر، إدوارد، عماد زيادة، سلوى عثمان، ملك زاهر، حمدي هيكل وهدير عبدالناصر، قصة مي عمر، سيناريو وحوار محمد مهران، إخراج محمد عبدالسلام، إشراف على الكتابة والإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي.