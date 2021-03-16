روبي تحقق مليون ونصف مشاهدة بـ"حتة تانية" في 5 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

حققت أغنية "حتة تانية" للنجمة روبي، نحو مليون ونصف المليون عبر موقع "يوتيوب"، بعد مرور 5 أيام من طرحها.

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما، وهي باكورة إنتاج شركة "Talent Beats تالنت بيتس".

وتعود روبي للغناء في 2021 بعد طرح ثاني ألبوماتها "مشيت ورا إحساسي" عام 2007.

ومن جانب آخر؛ تواصل روبي تصوير مسلسل "شقة 6" الذي ينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية في إطار من الرعب والتشويق في أحد العمارات، ويحدث بعد ذلك أمر ما داخل شقة تقلب حياة الجيران رأسا على عقب.

المسلسل بطولة روبي وأحمد حاتم وصلاح عبد الله وحمزة العيلي وشريف سلامة ومحمود البزاوي وهاني عادل ورحاب الجمل، ومن إخراج محمود كامل.

كما تستعد روبي لخوض تجربة الفوازير في شهر رمضان المقبل، تحت عنوان "فوازير روبي".

وتعاقد عمرو كمال رئيس شركة "سينرجي كونتنت" مع المنتج وليد منصور، لإنتاج وتنفيذ عمل استعراضي ضخم لحلقات "فوازير روبي" التي تقدمها روبي.

ويجري حاليا كتابة حلقات "فوازير روبي" واختيار طاقم الإخراج ومنفذي الاستعراضات وغيرها من ديكورات وتقنيات تصوير عالمية لخروج العمل ككل على أعلى درجة من الاحترافية.