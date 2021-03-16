"خدوا بصة على خيبتنا والدكاترة والإرهاق".. دينا فؤاد توجه رسالة للحاسدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

وجهت الفنانة دينا فؤاد، اليوم الاثنين، رسالة للحاسدين عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

وكتبت دينا: "معلش يا جماعة وأنتوا بتحسدوا على الصور والخروج والنجاح والسفر والشغل واللمة والحب.. ابقوا خدوا بصة كده على خيبتنا وانهزامنا والسواد اللي حوالين عينينا والدكاترة والإرهاق والحاجات اللي خسرناها وبنخسرها، يمكن تتقوا الله وتفهموا أن ربنا بيقسم بينا كلنا الحياة بكل عدل".

وأضافت: "هما ٢٤ قيراط متقسمين بالعدل بينا".

ومن جانب آخر؛ تشارك الفنانة دينا فؤاد في مسلسل "اللي مالوش كبير" المقرر عرضه في شهر رمضان 2021.

مسلسل "اللي مالوش كبير" بطولة النجوم: ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبدالعزيز، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغني، إيمان السيد وغيرهم، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وإنتاج سينرجي.