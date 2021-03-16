بالصورة: فيل بري يتعرف على بيطري عالجه قبل 12 سنة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 مارس 2021 04:11 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 16 - مارس - 2021 1:11 مساءً

استطاع فيل بري في تايلاند التعرف على الطبيب البيطري الذي عالجه منذ 12 عاما، باتارابول مانيون، ومد خرطومه للمس يد البيطري خلال لم شمل غير متوقع وفقا لصحيفة “دايلي ميل”.

وأفادت الصحيفة بأنه خلال جولة كان يقوم بها باتارابول مانيون، أشار البيطري إلى أنه تعرف على الصوت المميز للفيل، الذي واجهه قبل 12 عاما، وهو يدعى “Plai Thang”، وعند اقترابه من الفيل، مد خرطومه إلى يده.

وأكد مانيون أن الفيل تعرف عليه، وقال: “أتذكر الصوت بوضوح شديد.. ضوضاء Plai Thang فريدة جدا”.

وأضاف: “كان Plai Thang عدوانيا جدا عندما التقينا لأول مرة، وكان جسده ضعيفا، ولم يستطع محاربة الأفيال الأخرى..استغرق الأمر وقتا طويلا حتى يتعافى لكننا علمنا أنه ذكي جدا، ويهتم بنفسه”.

لحظة لقاء الفيل مع البيطري

وتابع: “في الآونة الأخيرة، التقينا مرة أخرى..استطعنا تذكر بعضنا البعض ونحن نلقي التحية..لقد كانت لحظة خاصة جدا”.

وأعرب باتارابول عن أمله بـ”تشجيع الجميع على تقدير العمل الذي يقوم به الناس مع الأفيال”.

تجدر الإشارة إلى أنه في العام 2009، تم العثور على الفيل وهو يكافح عبر الغابات في رايونغ بشرق تايلاند، وكان يعاني من داء المثقبيات القاتل، وهي حالة طفيلية تعرف أيضا باسم مرض النوم، وأمراض أخرى، حيث تم نقل الحيوان الضعيف إلى منطقة منظمة صناعة الغابات في مقاطعة لامبانج لتتم معالجته من قبل موظفين من إدارة الحدائق الوطنية والحياة البرية والحفاظ على النباتات، إذ تم إطلاق سراحه بعد عدة أشهر إثر تعافيه.

والفيلة هي الحيوان الرسمي لتايلاند، وهناك ما يقدر بنحو 3000-4000 من هذه الحيوانات التي تعيش في البلاد، وذلك بحسب “دايلي ميل”.