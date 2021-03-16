محمد رمضان: إعلام بلدي تجاهل إصابتي... وعمرو أديب فتح النار عليّ

محمد الفلاح - الثلاثاء 16 مارس 2021

نشر محمد رمضان، عبر "إنستغرام" صورة توضح مدى الإصابات التي تعرّض لها أخيراً، خلال تصويره إعلاناً تجارياً.



وتوجّه برسالة عتاب ولوم للإعلام المصري، لأنّه تجاهل خبر إصابته.

وذكر مثالاً على ذلك الإعلامي عمرو أديب، الذي فتح النار عليه، حسب تعبيره؛ نتيجة إصابة الممثل الشاب يوسف عمر ابن الفنّانة لبنى ونس، بحروق خطيرة، حيث كان يصور الإعلان معه، وأكّد أنه ليست له علاقة بذلك.

وتوجّه في نهاية رسالته بالشكر إلى جمهوره؛ لدعمه وحبه له، مؤكداً أنّه لن ينقطع عن تصوير أعماله على رغم إصابته.

الفنّان المصري تعرّض إلى أزمة خلال اليوميين الماضيين، نتيجة وضع قنبلة حقيقية تحت قدم الفنان الشاب خلال التصوير، ما دعا والدته إلى الهجوم عليه، إلاّ أنّها تراجعت وأكّدت أنه ليس له دخل، وسوف تقاضي خبير المفرقعات.