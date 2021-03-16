شكرا لقرائتكم خبر عن حليمة بولند تثير الاستغراب بمظهرها... "امرأة بلاستيكيّة" والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الثلاثاء 16 مارس 2021

أثارت مجدداً المذيعة الكويتية حليمة بولند استغراب المتابعين بصورتها التي نشرتها على "سناب شات"، حيث وُصفت بأنها أصبحت "امرأة بلاستيكية".



وهذه المرة الثانية خلال أسبوع التي تسبب بولند صدمة لمتابعيها، إذ نشرت صورة لها أخيراً عبر حسابها في "سناب شات" وقالت إنّها أجرت تعديلاً على بشرتها وأنها ستتحدث عن هذا الأمر في وقت لاحق، ما جعل البعض يعيد نشر فيديو قديم لبولند في بدايتها في التسيعنيات.

كما تعرضت للسخرية بعد تداول مقطع فيديو من مقابلة قديمة لها مع المذيعة مهيرة عبد العزيز وتقول فيها: حليمة بولند هي الإثارة.

حليمة بولند: الإثارة هي حليمة .. pic.twitter.com/qboiOBquj4

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