بعد اتّهامه بقتل زوجته... إطلاق سراح جلال الزين

محمد الفلاح - الثلاثاء 16 مارس 2021

برّأت محكمة الكرخ المغني العراقي جلال الزين من تهمة قتل زوجته، بعد إلقاء القبض عليه في تشرين الأول من العام الماضي. وجاء حكم البراءة بعدما اعتبرت المحكمة أن الحادثة هي انتحار. وحينها تم التشكيك بانتحارها، وذكر البعض أنها قد تكون جريمة قتل، ووجهت أصابع الاتهام إلى زوجها. وبحسب وسائل إعلام عراقية نقلت عن محامي المتهم، فقد نفى أن يكون الزين محبوساً خلال الفترة الماضية، موضحاً أنّ الحكم صدر عليه بشكل حضوري، بعد أن كان خارج السجن بكفالة مشروطة الحضور. وكانت نور كاظم زوجة جلال الزين أقدمت على الانتحار في تشرين الاول 2020 بعدما أطلقت النار على نفسها من سلاح "كلاشينكوف"، في منزلهما الواقع في حي المنصور بالعاصمة العراقية بغداد.

