اعترف بحصوله على الإعدادية فقط... محمد الشرنوبي "مُحترم ومكافح"

محمد الفلاح - الثلاثاء 16 مارس 2021

خرج الفنان المصري محمد الشرنوبي، عن صمته وقرّر الرد على تصريحات حوله أنّه حاصل فقط على الشهادة الإعدادية.



وقال - خلال حلوله ضيفاً على برنامج "يوم ليك"، الذي تقدّمه المذيعة سمر يسري على قناة الحياة -إنّ ذلك صحيح، ولا يعيبه وليس حراماً.

وأضاف أنه على رغم ذلك، حقق نجاحات كبيرة في مجال الفن، وتحدث عن كفاحه منذ الصغر وتحمّله المسؤولية وكان عمره 10 أعوام، مؤكداً أن الشهادة مهمة جداً ولا يُقلل منها.

ورفض التحدث عن الظروف التي أجبرته على ترك تعليمه، وقال إنها شخصية.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع معه مشيدين بكفاحه وطريقته الراقية في الحديث، وأن ما حدث له أمر وارد ولا يُنقص من شأنه.

يُذكر أن الفنان الشاب حقّق نجاحات كبيرة أخيراً، آخرها مشاركته في "لؤلؤ" الذي عُرض أخيراً، بطولة مي عمر، أحمد زاهر ، نجلاء بدر، إدوارد، عماد زيادة، سلوى عثمان، ملك زاهر، حمدي هيكل وهدير عبدالناصر، قصة مي عمر، سيناريو وحوار محمد مهران، إخراج محمد عبدالسلام، إشراف على الكتابة والإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي.