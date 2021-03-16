تمثيل وغناء وفوازير... روبي في جدول أعمال مُزدحم

محمد الفلاح - الثلاثاء 16 مارس 2021

تعيش الفنانة المصرية روبي، خلال الفترة الحالية، حالة من النشاط الفني، وتنشغل بالعودة من جديد إلى جمهورها بشكل جديد ومتطور.



وبجانب تألقها في الغناء والتمثيل، قررت أن تخوض تجربة جديدة وهي تقديم فوازير شهر رمضان المقبل، إذ أعلن المنتج وليد منصور، عن تعاقده معها على طرح "فوازير روبي".

وتتسم الفنانة المصرية، بخفة ظل شديدة ومرونة ولياقة في تقديم الرقصات الاستعراضية في كافة أعمالها، وهذا ما رشحها لتقديم الفوازير هذا العام، ناهيك بحبّ الجمهور العربي لها.

وكانت روبي قد حققت نجاحات منقطعة النظيو بأولى أغنيات ألبومها المقبل "حتة تانية"، والتي لاقت رواجاً واسعاً وحققت نسب مشاهدة مرتفعة عبر المنصات الرقمية.

وأما على صعيد الدراما، تعكف حالياً على الانتهاء من تصوير مشاهد مسلسلها الرمضاني، وهو بعنوان "شقة 6"، والذي يدور حول إطار تشويقي ويناقش قصة رعب داخل شقة سكنية.

العمل من تأليف كل من سعاد القاضي ومحمود وحيد ورفيق القاضي ونبيل شعيب، والإخراج لمحمود كامل، وبطولة صلاح عبدالله، محمود البزاوي، رحاب الجمل، حمزة العيلي، ملك قورة، وآخرون.