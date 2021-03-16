وفاة الممثل الأمريكي يافيت كوتو.. شرير "جيمس بوند"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي، الثلاثاء، الممثل الأمريكي يافيت كوتو الذي اشتهر بأدواره السينمائية العديدة في هوليوود.

وشارك بافيت في أفلام مثل "جيمس بوند"، حيث كان أول أسود يؤدي دور "شرير" في السلسلة، كما شارك في فيلم "ليف آند ليت داي" (أو عش ودعهم يموتون) في عام 1973، وفيلم الخيال العلمي "إليان" (أو فضائي) في عام 1979.

وأعلنت زوجة كوتو نبأ وفاته عن عمر ناهز 81 عاما، دون أن توضح سبب الوفاة.

وقالت الزوجة تيسا سيناهون في منشور لها على موقع فيسبوك: "أشعر بالحزن ومازلت في صدمة بسبب وفاة يافيت، زوجي منذ 24 عاما"، مضيفة "إنها لحظة (مؤلمة) جدا بالنسبة لي أن أبلغكم جميعا، من المعجبين بزوجي وأصدقائه وعائلته بنبأ وفاته".



وقالت سيناهون إن كوتو كان مازال لديه الكثير من الخطط، كما عُرض عليه التمثيل في أفلام جديدة مثل "جي آي جو"، وفيلم آخر مع النجم توم كروز.

يذكر أن كوتو الذي ولد في مدينة نيويورك في 15 من نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 1939، تزوج 3 مرات ولديه 6 أبناء.