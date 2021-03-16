"اللي مالوش كبير".. معركة جديدة بين ياسمين عبدالعزيز وشقيقها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تجددت المعارك الكلامية بين الفنان المصري وائل عبدالعزيز من جهة، وشقيقته النجمة ياسمين عبد العزيز وزوجها أحمد العوضي من جهة أخرى.

المعركة بدأت بإعادة وائل عبدالعزيز نشر تقرير صحفي زعم أن ياسمين طردت العوضي من البوستر الجديد لمسلسلهما "اللي مالوش كبير"، وانفردت به بمفردها، وعلق عبر حسابه على "فيسبوك"، قائلاَ: "مش قلت لك مالهاش كبير"، وأضاف في منشور تالي: "مبروك يا غزل .. هو ده الصح والطبيعي إنتي نجمة كبيرة ودي مكانتك وده مطرحك، مبروك يلي ملكيش كبير".





وردت ياسمين عبد العزيز على شقيقها، ونشرت بوستر خاصا به منفردا من دونها وعلقت عليه قائلة: "اللي مالوش كبير".





من جانبه أعاد أحمد العوضي نشر بوستر زوجته ياسمين عبدالعزيز ووضع تعليقاً ساخرا من شقيقها قال فيه:" هو ده نظامنا.. كل يوم واحد بيشيل التاني من الأفيش، البوستر الجاي هيبقي فاضي من غيرنا، إحنا كبيرنا ربنا، اللي مالوش كبير غزل والخديوي، نجاح قتال وحراق".

وكانت ياسمين عبدالعزيز نشرت بوستر جديدا لمسلسلها "اللي مالوش كبير"، ظهرت عليه منفردة دون وجود زوجها أحمد العوضي، فيما نشر الأخير، عبر حسابه على "أنستقرام"، البوستر الحامل لصورة ياسمين عبدالعزيز منفردة مصحوبا بتعليق الصفحة، قائلا: "كده يا ياسمين وأنا معرفش معقولة، اللي مالوش كبير"، فيما ردت ياسمين عليه بقولها: "ماليش كبير بقى".

يذكر أن مسلسل "اللي مالوش كبير" من بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبدالغني، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض وغيرهم، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.