شكرا لقرائتكم خبر عن هالة طفلة "الحفيد": كنت بغير على حسين فهمى من ميرفت أمين "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة مرفت العايدى الشهيرة ب " هالة" طفلة فيلم الحفيد كواليس علاقتها مع عمالقة الفن وبداية وتفاصيل مشوارها الفنى خلال حوار خاص مع تلفزيون الخليج 365.

وتحدثت طفلة فيلم الحفيد عن ذكرياتها مع عمالقة الفن الذين تعاونت معهم ومنهم وحش الشاشة فريد شوقى ورشدى أباظة وحسين فهمى وأحمد زكى وكريمة مختار وعبدالمنعم مدبولى ونعيمة الصغير وغيرهم.

وقالت العايدى لليوم السابع أن جميع الفنانين الذين عملت معهم كانوا يحبونها ويشملونها برعايتهم، وأنها لم تكن تتخيل أن يكون وحش الشاشة الذى كانت تراه فى أدوار الشر حنونا بهذه الصورة ، كما أن الدنجوان رشدى أباظة كان بيتعامل معها بحب شديد وكانت تربطها به صلة قرابة.

وأشارت طفلة الحفيد إلى أنه جمعتها علاقة قوية بالفنان الكبير أحمد زكى الذى شاركها أخر عمل لها قبل اعتزالها وهو مسلسل "إلا الدمعة الحزينة" وكان يساعدها كثيراُ على إتقان المشاهد ويتعامل معها بود شديد.

فيما أشارت العايدى إلى أنها كانت تحب الفنان حسين فهمى وتغار عليه من الفنانة مرفت أمين التى جمعته بها علاقة حب وخطوبة وزواج.



مرفت العايدى"هالة طفلة فيلم الحفيد"خلال حوارها مع زينب عبداللاه

وضحكت طفلة الحفيد قائلة:" كنت أغضب حين تأتى مرفت أمين لزيارة حسين فهمى أثناء التصوير، وكان يعاملنى كأب فتعلقت به"

وكشفت مرفت العايدى عن أصعب المواقف التى تعرضت لها خلال رحلتها الفنية ، قائلة:" الفنانة نعيمة الصغير ضربتنى علقة موت فى أحد مشاهد مسلسل "إلا الدمعة الحزينة"، وكان الضرب وشد الشعر حقيقياً وتألمت كثيراً فى المشهد لكنها صالحتنى بعده"