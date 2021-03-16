شكرا لقرائتكم خبر عن درة بالحجاب × صور جديدة مع هانى سلامة من كواليس "بين السما والأرض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألقت النجمة درة في صور جديدة لها من كواليس مسلسل "بين السما والأرض"، المقررعرضه في شهر رمضان المقبل، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، صور لها وهي ترتدي الحجاب، مصحوبة بتعليق : "علا بين السما والأرض"، وهي الشخصية التي تؤديها بأحداث العمل، والتي لاقت تفاعل كبير من جمهورها بالكثيرمن الإعجابات والتعليقات، كما نشر النجم هانى سلامة صور أخرى تجمعه مع درة، وكتب فى تعليقه عليها "على وحميد"، فى أحداث " بين السما والأرض " .



درة بالحجاب



درة على إنستجرام

مسلسل بين السما والأرض بطولة هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، سيناريو وحوار إسلام حافظ والقصة مأخوذة عن رواية الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى.



درة مع هاني سلامة



سيلفى درة وهاني سلامة



درة وهانى سلامة من كواليس بين السما والارض

ويقدم مسلسل "بين السما والأرض" فى 15 حلقة خلال شهر رمضان المقبل، ويعود هانى سلامة فى "بين السما والأرض" إلى الدراما الرمضانية بعد غيابه العام الماضى، حيث قدم آخر أعماله "قمر هادى" تأليف إسلام حافظ وإخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج سينرجى، وشارك في بطولته يسرا اللوزى، وداليا مصطفى، ومريم حسن، ومحمد علاء، ومحسن محيى الدين، وحمزة العيلى، وديانا هشام ورشدى الشامى.